ОНФ проводит опрос граждан о требованиях к школьной форме

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в преддверии начала нового учебного года проводят опрос граждан о требованиях к ношению школьной формы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба движения.

Там пояснили, что региональные отделения ОНФ "собирают сигналы относительно приобретения школьной формы, требований к ее наличию в образовательных учреждениях и мнения граждан к введению дресс-кода в школах, активисты ОНФ проводят очные анкетирования и привлекают россиян к онлайн-участию в мониторинге". В частности, участники такого опроса могут поделиться своим мнением о наличии в учебных заведениях дресс-кода, озвучить проблемы, с которыми они сталкиваются при выборе школьной формы, а также высказать предложения, какой должна быть одежда в учебном заведении. Кроме того, в рамках мониторинга представители ОНФ осуществляют "сбор данных об информированности жителей о возможности получить компенсацию на приобретение школьной формы", уточнили в пресс-службе.

"В преддверии нового учебного года мы обращаем внимание в первую очередь на вопросы, связанные с приобретением детской одежды для образовательного процесса. Главная цель мониторинга - выявить случаи, когда детей заставляют носить конкретную школьную форму, а их родителей - покупать ее у конкретного производителя зачастую гораздо дороже, чем у других продавцов", - цитирует пресс-служба члена центрального штаба ОНФ, руководителя регионального исполкома в Свердловской области Жанну Рябцеву.

Еще в 2014 году ОНФ провел всероссийский мониторинг ситуации в сфере подготовки общеобразовательных учреждений к новому учебному году, по его итогам было выявлено, что в 20 субъектах РФ родителям навязывали школьную форму по завышенным ценам. "Итоги 2020 года покажут, насколько за минувшие годы ситуация изменилась и удалось ли ликвидировать негативную тенденцию", - отметили в пресс-службе ОНФ.