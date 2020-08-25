Пострадавшим от паводка жителям Амурской области выдадут по 90 кг овощей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 августа. /ТАСС/. Жителям городов и сел Амурской области, пострадавших во время паводка, власти региона выдадут по 90 килограммов овощей после проведения комиссии по оценке ущерба, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Поддерживать амурчан, полностью утративших свой урожай, будут сельхозпродукцией. На одного жителя придется 50 кг картофеля, 20 кг капусты и по 10 кг моркови и свеклы", - говорится в сообщении.

Губернатор области Василий Орлов поручил региональному минсельхозу оперативно разработать порядок работы комиссии по оценке ущерба и организовать выдачу овощей. "Еще один важный момент: граждане должны быть обеспечены картофелем и овощами в короткие сроки, это также нужно заранее учесть", - цитирует Василия Орлова пресс-служба правительства области.

По данным Главного управления МЧС по Амурской области, в регионе сложная паводковая обстановка. В восьми муниципальных образованиях частично подтоплены десять населенных пунктов. Вода остается на восьми участках автомобильных дорог местного значения. Населенных пунктов без транспортного сообщения нет.

В ночь с 17 на 18 августа в Амурской области прошли очень сильные дожди. Больше всего осадков выпало в Благовещенском, Белогорском, Серышевском, Ромненском районах - от 50 до 72 мм. В связи с подтоплением улиц и жилых домов, в Благовещенске, Белогорске и Белогорском районе с 18 августа введен режим ЧС. Сильные дожди на территории региона ожидаются 25 и 26 августа, синоптиками объявлено штормовое предупреждение.