В Петербурге появился арт-объект, посвященный победе над коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Арт-объект, посвященный победе над коронавирусом, установили в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщается во вторник на официальной странице администрации района "Вконтакте".

"У Дома молодежи "Квадрат" стрит-арт художник Alex Ko установил "Памятник победе над коронавирусом". В основе концепции - идея заключения коронавируса под стражу силами врачей и ученых", - говорится в сообщении.

Как отметили в администрации, работа над инсталляцией велась несколько месяцев, сейчас арт-объект может увидеть любой желающий на Передовиков, 16 корп. 2. Объект представляет собой макет вируса красного цвета, заключенного в клетку. "Символически заперев вирус в клетке, мы предотвращаем его свободное перемещение", - процитировали в администрации автора работы.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 23,6 млн человек, свыше 813 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 966 189 случаев заражения, выздоровели 779 747 человек, умерли 16 568. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.