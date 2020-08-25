В Ессентуках освободили кошек, два года живших в закрытой квартире после смерти хозяйки

ПЯТИГОРСК, 25 августа. /ТАСС/. Кошек, которые два года жили в закрытой квартире в Ессентуках (Ставропольский край) после того, как умерла их хозяйка, освободили и передали в приют "Лучший друг". В квартире провели дезинфекцию, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе краевого управления государственной жилищной инспекции.

"24 августа в дом прибыл заместитель начальника отдела КМВ государственной жилищной инспекции, представители городской прокуратуры, администрации, думы, отдела МВД, а также другие уполномоченные лица. В присутствии собственника, которого смог разыскать и убедить приехать участковый, сотрудники МЧС вскрыли помещение. В квартире было найдено четыре живых животных", - отмечается в пресс-релизе.

По данным управления, информация о заточении животных поступила к губернатору от жильцов дома №35 по улице Вокзальной. "Они рассказали, что после смерти одинокой пенсионерки соседи уже два года кормят ее кошек, оставшихся в квартире, просовывая еду в дыру под дверью. Новый собственник (наследник) животных не забирает и за квартирой не следит", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жилое помещение пришло в негодность, а жильцы дома страдают от невыносимого запаха, однако по закону никто был не вправе вскрывать квартиру без согласия собственника - для этого нужно решение суда. Информацию передали в госжилинспекцию.