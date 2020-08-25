Решение о передаче РФ Израилем Александровского подворья ожидается в сентябре

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Израиль может принять решение о передаче России Александровского подворья в Иерусалиме в сентябре 2020 года, однако решение задерживается из-за встречных судебных исков. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

"Все находится в Минюсте Израиля, в регистрационной службе, в сентябре должно состояться решение. У нас появились псевдо-ИППО: <…> два израильских, одно немецкое, одно американское и даже французское. Они все подают встречные иски, задержки из-за этого происходят, но я надеюсь на положительное решение", - сказал он.

Ранее Израиль в ответ на просьбу России начал юридический процесс регистрации Александровского подворья на имя РФ. 8 апреля пресс-служба посольства РФ в Израиле сообщила ТАСС, что структура, называющая себя Православным палестинским обществом в Святой земле (ППО) и незаконно, по мнению дипмиссии, занимающая в настоящее время Александровское подворье, опротестовала возобновление регистрации объекта на Россию.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. На его территории находятся Порог Судных Врат и домовая церковь Святого Александра Невского. Земля под его строительство была приобретена Александром II в 1859 году, комплекс зданий был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года.