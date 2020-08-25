Приставы выдворили из России 2,6 тыс. иностранцев во время пандемии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Судебные приставы выдворили из России во время пандемии 2,6 тыс. иностранцев, нарушивших закон. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"В период распространения пандемии коронавирусной инфекции, несмотря на закрытые границы, эта функция нами также реализовывалась во взаимодействии с МИД и Росавиацией, и с иностранными партнерами через МИД, в основном страны Содружества Независимых Государств. Мы договаривались о чартерных рейсах, где-то 2 600 человек в период пандемии нам удалось тоже выдворить за пределы территории РФ", - сказал Аристов.

Всего за три года из России были выдворены 160 тыс. иностранцев.