Отбор на госслужбу в рамках реформы ФССП не прошли 5 тыс. кандидатов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пять тысяч из 56 тыс. гражданских служащих, выразивших желание перейти на госслужбу в органы принудительного исполнения в рамках реформы ФССП, не прошли отбор. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"56 тыс. наших гражданских служащих изъявили желание перейти на службу в органы принудительного исполнения, - сказал директор ФССП. - Порядка 5 тыс. претендентов, к сожалению, этот отбор не прошли, в том числе по квалификационному несоответствию".

Президент отметил, что это "не мало". Среди причин отказа Аристов назвал несоответствие квалификационным требованиям по уровню образования, по стажу работы и другим критериям. В ходе аттестации был проведен профессионально-психологический отбор, в том числе с использованием полиграфа, медицинского освидетельствования, проверялись физическая подготовка и документы об образовании.

Глава ФССП добавил, что в целом реформа идет стабильно. "1 июня мною подписан приказ, где 51 тыс. человек уже назначены на должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий", - сказал он.

Всего на службе в ФССП находятся 81 тыс. человек. "К сожалению, были выявлены даже факты привлечения ранее к уголовной ответственности тех гражданских служащих, которые у нас работали. Мы об этом не знали. Более того выявили 53 поддельных диплома в ходе проверочных мероприятий. Все материалы передали в правоохранительные органы для уголовно-правовой оценки", - отметил Аристов. Зарплата сотрудников службы последовательно повышалась с 2018 года - от уровня 2016 года она выросла почти в 1,9 раза, от 33 тыс. до 61 тыс. рублей. "У нас были проблемы с комплектованием. По основной должности - судебный пристав-исполнитель - у нас текучесть кадров в год доходила до 30%", - отметил Аристов.