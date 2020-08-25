Варлей рассказала участникам форума "Машук" о съемках "Кавказской пленницы"

ТАСС, 25 августа. Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей рассказала участникам Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" о том, что съемки в фильме "Кавказская пленница" для нее были ответственными, ей пришлось много работать.

"Только после утверждения на роль Нины я осознала масштаб ответственности, совсем юной мне предстояло сниматься с такими известными и великолепными актерами. Конечно, хотелось соответствовать своим коллегам и много для этого работать. Легкость, которую вы видите в фильме - результат ежедневных репетиций и тяжелого труда всей труппы", - отметила Варлей во вторник в ходе онлайн-встречи с участниками форума "Машук - 2020".

Она рассказала, что на съемки "Кавказской пленницы" попала будучи артисткой цирковой труппы. Варлей отметила, что давно мечтала поработать с Леонидом Гайдаем, который к тому времени уже приобрел всесоюзную славу. И сам режиссер увидел в 18-летней актрисе наиболее подходящую кандидатуру на роль студентки Нины.

Участники форума спрашивали актрису об актерской карьере, ее литературных предпочтениях, современном кинематографе и о взаимоотношениях с другими артистами.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа. Лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую, очную, смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.