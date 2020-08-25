В Белоруссии остаются заблокированными более 70 сайтов

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Доступ к более чем 70 сайтам остается заблокированным на территории Белоруссии. Об этом во вторник сообщило сетевое издание tut.by .

"В Беларуси заблокировано более 70 сайтов, - говорится в сообщении. - В министерстве [информации Белоруссии] получить комментарий не удалось".

Сетевое издание также приводит предоставленный ему владельцем одного из ресурсов приказ министерства информации республики о блокировке, в котором ведомство ссылается на подпункт 1.3 пункта 1 статьи 38 Закона о СМИ, в соответствий с которым в глобальной сети запрещается распространять информацию, направленную на пропаганду войны, экстремистской деятельности, порнографии, насилия и жестокости.

"В соответствии с уведомлением Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь выявлены следующие интернет-ресурсы, содержащие призывы и используемые для координации деятельности по организации массового неповиновения представителям власти, - primaries.by, udf.by, masheka.by, progomel.by, pyx.by, tip.by, virtualbrest.by, vkurier.by, 015.by", - говорится в приказе.

Издание также констатировало, что причины блокировки доступа к остальным сайтам могут быть другими.

Ситуация с блокировкой

Ранее Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей прекратить давление на прессу, разблокировать доступ к ряду сайтов и обеспечить выпуск изданий в обычном режиме. По-прежнему ограничен доступ к сайту самой ассоциации.

На 22 августа портал tut.by сообщил об ограничении доступа к нескольким десяткам информационных ресурсов на основании решения министерства информации страны. Как уточнил портал, в число таких ресурсов вошла интернет-платформа "Голос" для альтернативного подсчета голосов, поданных во время прошедших выборов президента. Официального комментария Мининформ по этому вопросу пока не давал.