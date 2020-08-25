В Оренбургской области опровергли информацию об избиении ребенка мужчиной

ТАСС, 25 августа. Информация об избиении мужчиной подвешенного за ноги ребенка в Оренбургской области оказалась фейком, инцидент произошел в Индонезии, сообщила во вторник ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова.

"Это фейк, случай произошел в Индонезии", - сказала она.

Ранее во вторник в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщили, что детский омбудсмен Анна Кузнецова передала в правоохранительные органы информацию об избиении мужчиной ребенка, который был подвешен за ноги. Согласно информации, размещенной в социальных сетях, действия якобы происходили в Оренбургской области.