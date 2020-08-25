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В Оренбургской области опровергли информацию об избиении ребенка мужчиной

По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Анжелики Линьковой, данный инцидент произошел в Индонезии

ТАСС, 25 августа. Информация об избиении мужчиной подвешенного за ноги ребенка в Оренбургской области оказалась фейком, инцидент произошел в Индонезии, сообщила во вторник ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова.

"Это фейк, случай произошел в Индонезии", - сказала она.

Ранее во вторник в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщили, что детский омбудсмен Анна Кузнецова передала в правоохранительные органы информацию об избиении мужчиной ребенка, который был подвешен за ноги. Согласно информации, размещенной в социальных сетях, действия якобы происходили в Оренбургской области.

Теги
ИндонезияРоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаОренбургская область
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