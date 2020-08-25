ООН рекомендовала общавшимся в Женеве с делегатами Сирии журналистам обратиться к медикам

ЖЕНЕВА, 25 августа. /ТАСС/. Пресс-служба Отделения ООН в Женеве посоветовала обратиться к медикам журналистам, тесно общавшимся с членами Конституционного комитета Сирии, помещенными в понедельник вечером на карантин после выявления среди них заразившихся коронавирусом. Эта рекомендация содержится в сообщении, которое пресс-служба направила во вторник представителям СМИ, освещающим заседание редакционной группы комитета.

Начавшиеся в понедельник утром во Дворце Наций в Женеве дискуссии в рамках редакционной группы с участием 45 делегатов были в тот же день к вечеру приостановлены, так как у четырех участников заседания был обнаружен во время медицинского тестирования коронавирус. В течение дня в понедельник ряд журналистов находились на территории ООН на отведенном для прессы пятачке недалеко от входа в здание. Известно, что к ним подходили участники заседания, чтобы ответить на вопросы. Не исключено также, что некоторые представители СМИ могли общаться с делегатами и в гостиницах.

В этой связи пресс-служба ООН напомнила, что следует внимательно отнестись к контактам с инфицированными, особенно если общение происходило "лицом к лицу на расстоянии в один метр и по крайней мере в течение 15 минут", а также если имел место "прямой физический контакт". "Если вы имели контакт с членами Конституционного комитета Сирии в похожих ситуациях или обеспокоены по поводу своего здоровья, мы приглашаем вас обратиться к медсестрам Медицинской службы ООН", - говорится в сообщении.

Как ранее заявил журналистам сопредседатель комитета от оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Хади аль-Бахра, все члены редакционной группы помещены на карантин от двух до десяти дней в своих гостиничных номерах. Работа группы приостановлена, и перспективы ее возобновления, видимо, прояснятся во второй половине дня в среду, отметил он.

Редакционная группа возобновила 24 августа работу в женевской штаб-квартире ООН после почти девятимесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Планировалось, что 45 делегатов (по 15 от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества) будут обсуждать в Женеве вопрос о "национальных основах и принципах" страны.

Конституционный комитет Сирии был сформирован в соответствии с резолюцией, принятой в январе 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Первое заседание комитета состоялось в Женеве 30 октября прошлого года. Созданная им редакционная группа провела в ноябре две сессии. Вторая сессия завершилась 29 ноября безрезультатно, так как не удалось согласовать повестку работы. После этого комитет не собирался из-за пандемии.