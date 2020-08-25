Власти Кубани усилят противопожарные меры после возгорания в Анапе

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края проработают ряд профилактических мер, чтобы предотвратить пожары, подобные действующему на Утрише под Анапой. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

"Сгорел реликтовый лес, деревья, которые росли в течение столетий. Надо проанализировать ситуацию и сделать серьезные выводы. Если имела место халатность должностных лиц, они должны быть привлечены к ответственности. Здесь оценку должны дать правоохранительные органы. Край со своей стороны проработает ряд профилактических мер, чтобы больше такая ситуация не повторилась", - приводятся в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.

Кондратьев ранее вылетел в Анапу, где наблюдается наиболее сложная ситуация в регионе с тушением природного пожара. "Понятно, что уже удается частично локализовать возгорание. Чтобы окончательно его потушить, брошены все силы и средства. По информации Гидрометцентра, погода будет благоприятная, поэтому очень рассчитываю, что в течение суток мы сможем полностью избавиться от возгорания", - сказал Кондратьев, добавив, что угрозы жизни и здоровью людей, а также населенным пунктам нет.

После заседания оперативного штаба глава края осмотрел временный эвакуационный пункт, куда были доставлены туристы, отдыхающие в районе возгораний на Утрише - все они обеспечены водой и сухпайком, отмечается в сообщении.

На территории Краснодарского края с понедельника действуют четыре природных пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Три из них локализованы. В регионе в 12 муниципалитетах края, в том числе на Черноморском побережье, установлен самый высокий, пятый, класс пожароопасности.