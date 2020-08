Антонио Бандерас сообщил, что вылечился от коронавируса

"После 21 дня дисциплинированного соблюдения карантина теперь могу сказать, что сегодня я преодолел инфекцию COVID-19. Я вылечился. Мои мысли обращены к тем, кому повезло меньше, чем мне, и к тем, кто пострадал больше, чем я", - написал актер в Twitter. Он также пожелал сил всем, кто продолжает бороться с заболеванием, вызванным новым коронавирусом.

10 августа Бандерас объявил, что заразился новой коронавирусной инфекцией. При этом актер добавил, что его самочувствие было "относительно хорошим".

60-летний Антонио Бандерас родился в Малаге (автономное сообщество Андалусия). На его счету - более 100 актерских работ. Один из последних на данный момент сыгранных им персонажей - испытывающий физические муки и творческий кризис режиссер в очередном фильме Педро Альмодовара "Боль и слава". За эту работу актер был номинирован на "Оскар", получил "Золотую пальмовую ветвь" и испанскую премию Гойя в категории "Лучшая мужская роль".

Среди наиболее известных фильмов с его участием - "Интервью с вампиром" (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, 1994), "Маска Зорро" (The Mask of Zorro, 1998), "Кожа, в которой я живу" (La piel que habito, 2011).