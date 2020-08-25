Новый учебный год в Ульяновской области планируется посвятить Александру Невскому

УЛЬЯНОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил объявить 2020-2021 учебный год в регионе Годом Александра Невского. Об этом он заявил на пленарном заседании регионального образовательного форума.

"2021 год - наша страна готовится отметить 800-летие Александра Невского. Предлагаю ввести традицию проведения тематических учебных годов и объявить 2020-2021 учебный год Годом Александра Невского", - сказал он.

Губернатор добавил, что всем образовательным организациям необходимо будет продумать план мероприятий. "[Необходимо] информационное сопровождение на сайтах, на стендах, в школьных документах", - уточнил он.

Морозов добавил, что работу в этой области должно также провести региональное министерство просвещения и воспитания. "Необходимо подумать, как разработать для всех образовательных организациях общий логотип, общий брендбук тематического учебного года", - пояснил губернатор.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь.

24 июня 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, определяющий порядок подготовки и проведения этого знаменательного события. Как отмечается в документе, праздничные мероприятия будут проводиться "в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа".