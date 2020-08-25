Жильцам домов, сошедших со свай в Архангельске, предоставят квартиры уже в этом году

ТАСС, 25 августа. Жителям деревянных домов, сошедших со свай в Архангельске, власти приобретут новое жилье до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник по итогам встречи врио губернатора Александра Цыбульского с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым.

О проблеме расселения людей из деревянных домов, сошедших со свай в Архангельске, врио губернатора Архангельской области рассказал в августе во время доклада президенту РФ Владимиру Путину. По словам Цыбульского, в 2019 году со свай сошло пять построек, а за первую половину 2020 года - еще несколько домов. В зоне риска находится 121 деревянный дом, где живут до 3 тыс. человек.

"Мы выработали вариант, как сейчас в ускоренном порядке переселить людей, прописанных в домах, которые сошли со свай. Договорились и определились по источникам финансирования и решили по процедуре, как это будет сделано на данном этапе. То есть, я думаю, что в ближайший месяц этот вопрос будет решен", - передает слова врио главы региона пресс-служба. Цыбульский также добавил, что на эти цели регион дополнительно получит из федерального бюджета около 700 млн рублей.

В первую очередь квартиры в Архангельске приобретут для граждан, чьи дома уже сошли со свай, а их жильцы фактически остались без крыши над головой. Для тех, чьи дома находятся под угрозой разрушения (а их в городе 121), квартиры вне очереди выделят в новом доме, строительство которого начнется в конце 2020-го - начале 2021 года. Для этого региону необходимо еще 3 млрд рублей.

"С источниками финансирования есть понимание", - подытожил Цыбульский.