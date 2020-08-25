Массовые мероприятия ко Дню государственности Кабардино-Балкарии отменили из-за пандемии

НАЛЬЧИК, 25 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) отменили все массовые мероприятия, запланированные ко Дню государственности республики, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона во вторник.

День государственности КБР был учрежден в 1997 году по случаю принятия новой конституции республики и отмечается 1 сентября.

"С учетом складывающейся динамики, а также в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора оперативным штабом принято решение о проведении 1 сентября торжественных линеек на открытом воздухе с соблюдением всех санитарных требований только для учащихся первых классов. Для остальных школьников традиционных линеек не будет. Отменены также все массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня государственности КБР", - говорится в сообщении.

Во вторник глава КБР Казбек Коков провел в режиме видеоконференции заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в КБР, сообщили в пресс-службе. "Обстановка в целом стабильная, вместе с тем по Югу России наблюдается небольшой рост заболеваемости COVID-19. Для нас самая основная цель - это сохранить здоровье жителям Кабардино-Балкарии, тем более нашим детям. Поэтому мы будем соблюдать все требования санэпидемнадзора", - подчеркнул в своем выступлении глава КБР.

По информации главного санитарного врача по КБР Жирослана Пагова, ситуация в регионе на сегодняшний день остается стабильной, нет взрывного роста заболевших, отсутствуют очаги в закрытых учреждениях и коллективах. По состоянию на 25 августа зарегистрировано 6 377 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из которых 5 998 человек уже выздоровели, умерли 77 человек. Проведено около 142 тыс. тестирований. По данным министра здравоохранения региона Рустама Калибатова, сейчас для лечения коронавирусной инфекции в республике функционируют два госпиталя совокупной мощностью 520 коек, в том числе 376 с кислородом. Работу медицинских учреждений обеспечивают 92 врача и 185 сотрудников среднего и младшего медицинского персонала.

В госпиталях находятся 245 пациентов, в реанимациях - 20, амбулаторное лечение с подтвержденным СOVID-19 получают 235 человек. Общее количество пациентов на дому, которым были выданы лекарственные препараты, входящие в схемы лечения, составило 3 437 человек (в том числе 368 детей). На случай эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями предусмотрена возможность оперативного развертывания более одной тыс. коек инфекционного профиля.