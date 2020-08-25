Эстония закажет 1,3 млн вакцин от коронавируса в рамках совместной закупки ЕС

ТАЛЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Эстония намерена закупить 1 млн 300 тыс. доз вакцин от коронавируса, которые разрабатывает британско-шведская компания AstraZeneca. Об этом сообщил во вторник министр социальных дел Танель Кийк.

"В своем заказе мы исходим из того, что вакцинацию пройдет примерно половина населения Эстония, - сказал он в эфире телеканала ETV+. - Так называемые группы риска - медицинские работники, люди, живущие в учреждениях социального попечения, и так далее. Это примерно 270 тысяч [человек]. Опросы позволяют предположить, что число желающих добровольно пройти вакцинацию составит примерно 400 тысяч".

Свой заказ на вакцину Эстония сделала в рамках запланированной ЕС совместной закупки, сообщил телеканал.

Режим ЧП действовал в Эстонии в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая. Общее число инфицированных в Эстонии достигло 2 294, 64 пациента умерли.