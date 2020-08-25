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Пандемия COVID-19

Эстония закажет 1,3 млн вакцин от коронавируса в рамках совместной закупки ЕС

Предполагается, что число желающих добровольно пройти вакцинацию составит примерно 400 тысяч

ТАЛЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Эстония намерена закупить 1 млн 300 тыс. доз вакцин от коронавируса, которые разрабатывает британско-шведская компания AstraZeneca. Об этом сообщил во вторник министр социальных дел Танель Кийк.

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"В своем заказе мы исходим из того, что вакцинацию пройдет примерно половина населения Эстония, - сказал он в эфире телеканала ETV+. - Так называемые группы риска - медицинские работники, люди, живущие в учреждениях социального попечения, и так далее. Это примерно 270 тысяч [человек]. Опросы позволяют предположить, что число желающих добровольно пройти вакцинацию составит примерно 400 тысяч".

Свой заказ на вакцину Эстония сделала в рамках запланированной ЕС совместной закупки, сообщил телеканал.

Режим ЧП действовал в Эстонии в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая. Общее число инфицированных в Эстонии достигло 2 294, 64 пациента умерли.

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ЭстонияПандемия COVID-19
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