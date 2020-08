Ректор МГИМО Торкунов отмечает 70-летний юбилей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ректор МГИМО, дипломат, историк, профессор, академик РАН Анатолий Торкунов в среду отмечает 70-й день рождения. Обладатель высшего дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла, он известен как крупный специалист по международным отношениям и кореевед. Однако почти вся его карьера посвящена подготовке кадров для МИД - сперва СССР, а затем Российской Федерации.

Более 40 лет он работает в "кузнице дипломатов", 18 из которых - в должности ректора. Торкунов сумел избавиться от стереотипа о закрытости и недосягаемости МГИМО: сохранив дух уникальности вуза, он сделал его доступным для всех, кто готов учиться и стремиться стать специалистом в гуманитарных дисциплинах.

За время его пребывания в этой должности МГИМО обрел статус по-настоящему международного университета: заключено более 200 соглашений с институтами и учебными заведениями из 57 стран, а число иностранных студентов ежегодно достигает 20% от общего числа обучающихся. Кроме того, в 2010 году университет вошел в Книгу рекордов Гиннесса, став рекордсменом по числу преподаваемых государственных иностранных языков - 53. Создан и уже принимает студентов филиал университета в Ташкенте, ожидается также открытие филиала в Баку.

Сохраняя оптимизм

МГИМО, как и другие российские высшие учебные заведения, из-за пандемии был вынужден оперативно перевести занятия в онлайн-формат. Это не могло не сказаться на полноценной студенческой жизни, так как ее общественная составляющая сильно пострадала из-за введенных ограничений.

Как рассказала в беседе с ТАСС пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова, Торкунова беспокоила эта проблема не меньше, чем переход на удаленку. Но мгимовцы решили не унывать и устроили флешмоб, записав видео на песню We are the world. Ректора тронуло это видео, написанная им от руки записка опубликована на сайте вуза. "Спасибо, дорогие ребята, за прекрасную песню и оптимизм. Это нам всем очень нужно. Верю в вас - we shall overcome".

Затем Торкунов и сам присоединился к хору МГИМО PROXENOS, записав вместе с ним песню "Ветер перемен". На этот ролик в одном из своих выступлений обратил внимание его старый друг и однокурсник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ТАСС, среди сотрудников которого много выпускников МГИМО, присоединяется к многочисленным поздравлениям. Генеральный директор агентства Сергей Михайлов, выпускник факультета международной информации (журналистики), поделился своими воспоминаниями о ректоре альма-матер. "Я познакомился с Анатолием Васильевичем, когда он был еще проректором МГИМО. Он всегда понимал реальные чаяния студентов. Он вообще такой человек, который никогда не витает в облаках, несмотря на большие регалии, должности, а всегда понимает, что происходит "на земле", и любит, умеет в этом разбираться", - отметил Михайлов.

По его словам, Торкунов - человек, к которому всегда можно было обратиться напрямую с просьбой о совете или поделиться с ним проблемами. "Мне было 20 лет, и я помню его прекрасно разбирающимся в том, чем живет студенчество, разбирающимся, от чего надо спасать, а тогда было от чего спасать - ломалась идеология страны, и все вели себя очень по-разному, но к каждому можно было найти подход и объяснить главное", - сказал гендиректор ТАСС.

Он также обратил внимание на то, как талантливо и успешно Торкунов справляется с хозяйственной составляющей своей должности: "Это удивительное сцепление научного таланта с хозяйственным глазом оказывает МГИМО просто удивительную услугу. Считаю, что за все годы наш "дядя Толя", как его называют студенты, сделал для института больше, чем кто бы то ни было с момента его создания", - подчеркнул Михайлов.

"И конечно, мы в ТАСС ждем выпускников МГИМО, все они с хорошим багажом знаний, с блестящим знанием языка, честным отношением к делу и командной работе, что очень ценится в нашем агентстве", - отметил он.

Профессор, член наблюдательного совета МГИМО, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, поздравляя своего друга с 70-летием, отметил: "Когда знаешь и дружишь с человеком такой "короткий" период времени, аж 45 лет, то складывается ощущение, что ты знаешь о нем все: и какой он выдающийся ученый, и какой он незаурядный ректор, и какой он потрясающий друг, и какой он заботливый семьянин, и многое-многое другое. Но когда речь идет об Анатолии Васильевиче Торкунове, дорогом и любимом мною Толе, то каждый раз - из года в год, от встречи к встрече - ты узнаешь о нем что-то новое, что-то яркое, что-то только ему присущее".

Одним из главных качеств Торкунова Гусман называет "умение смотреть на мир, на окружающих людей и, прежде всего, на самого себя с чувством доброй и умной иронии", а также понимание, что "главное - это сохранить себя, свое природное чувство достоинства и высокие нравственные человеческие качества". "Анатолий Васильевич Торкунов относится к числу тех людей, которые каждый прожитый день с глубоким интересом и научной любознательностью вглядываются в окружающий мир, пытаются сделать все, чтобы этот мир, уж извините меня за пафос, был лучше. И сегодня, в день его юбилея, я могу с уверенностью сказать, что все это Анатолию Васильевичу Торкунову удается", - подчеркнул он.