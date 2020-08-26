МЧС планирует получить первый тяжелый вертолет Ми-26Т2 в 2022 году

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. МЧС России планирует пополнить парк спасательной авиации тяжелым вертолетом Ми-26Т2 в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на соответствующий запрос.

"По предварительному решению ведомства, первый вертолет будет поставлен в 2022 году и направлен в Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр для работы по предупреждению и ликвидации ЧС", - сказал собеседник агентства.

В МЧС также добавили, что решение о дальнейшей закупке вертолетов подобного класса будет приниматься на основе оценки эффективности применения первого образца.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) и Министерство по чрезвычайным ситуациям 25 августа на форуме "Армия-2020" подписали соглашение о поставке ведомству первого тяжелого вертолета Ми-26Т2, который является модернизированной версией тяжелого вертолета Ми-26Т. Благодаря новому радиоэлектронному оборудованию экипаж вертолета сокращен до 3 человек. Вертолет может выполнять работы ночью и в сложных метеоусловиях. Также на вертолете реализована "стеклянная" кабина (система электронной индикации показателей приборов), установлены инерциальная навигационная система, навигационные системы "Глонасс" и Navstar, система раннего предупреждения близости земли и энергопоглощающие кресла экипажа, уточнили в холдинге.

Вертолет может подниматься на высоту до 4 600 метров, максимальная скорость - 295 км/ч, дальность полета - 800 км с грузом. На вертолете можно эвакуировать до 82 человек, также его можно применять как топливозаправщик. Более того, вертолет может использоваться для тушения пожаров.

В настоящее время Ростех поставляет МЧС линейку вертолетов, которые используются для проведения спасательных операций, медицинской эвакуации, тушения пожаров и других задач.