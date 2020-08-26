В Пскове открыли первую магистерскую программу по российско-американским отношениям

ПСКОВ, 26 августа. /ТАСС/. Преподаватели опорного вуза Псковской области - Псковского государственного университета (ПсковГУ) совместно с коллегами из московского академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) открыли первую в России сетевую магистерскую программу по зарубежному регионоведению, исследованию российско-американских отношений и управлению международными конфликтами. Участие в ней принимают ведущие ученые из Института США и Канады Российской академии наук (РАН), сообщил в среду ТАСС проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.

"Вместе с коллегами из Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) в Москве мы запустили первую в РФ сетевую программу для магистров, которая посвящена зарубежному регионоведению, в частности американским исследованиям. Цель программы - подготовить специалистов, способных анализировать международные и прежде всего российско-американские отношения. Это позволит повысить безопасность и стабильность в мире в случае возникновения международных конфликтов. Кроме того, выпускники этой программы смогут анализировать международные проблемные ситуации и помогать выходить из них", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, вести занятия для слушателей программы будут ведущие эксперты Института США и Канады РАН. Кроме того, учащиеся магистратуры будут проходить практику в Москве в ГАУГН. Срок обучения составит два года.

"Чтобы поступить в магистратуру по данной программе, в этом году кандидатам нужно будет сдать вступительный экзамен по зарубежному регионоведению. После окончания программы мы получим высококвалифицированных экспертов, которые сейчас незаменимы при работе в дипломатических представительствах", - резюмировал проректор.