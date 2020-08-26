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Пандемия COVID-19

В школах могут появиться новые рамки с функцией распознавания лиц

Такие пропускные системы также будут оснащены функцией замера температуры

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Российские школы и вузы в новом учебном году могут получить пропускные системы металлодетекторов с функцией замера температуры и при необходимости распознавания лиц, сообщил в интервью ТАСС гендиректор концерна "Автоматика" Ростеха Владимир Кабанов.

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"Применение нашей продукции в учебных заведениях обсуждается сейчас на уровне Минпромторга и Минобрнауки. Если будет заказ, рамки могут появиться в российских учебных заведениях уже в 2020-2021 году", - сказал он.

Система арочных металлодетекторов, оснащенных тепловизионными регистраторами, при необходимости может быть дополнена системой распознавания лиц. "Интерес заказчиков связан в первую очередь с новыми требованиями к безопасности общественных мест из-за пандемии COVID-19. Наше комплексное решение будет способно эффективно отсекать на входе не только лиц, имеющих противоправные намерения, но и граждан, подвергающих риску здоровье других людей", - сказал он.

Ранее холдинг "Швабе" заявил, что планирует в этом году начать производство терминала, который идентифицирует личность человека в защитной маске и дистанционно определяет температуру его тела. Терминал способен автоматически определить личность человека даже в защитной маске и дистанционно менее чем за секунду, определить температуру тела. При подключении к системе контроля и управления доступом при повышенной температуре происходит автоматическая блокировка дверей или турникетов.

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РоссияПандемия COVID-19
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