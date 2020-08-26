Амурская область закупила 400 тыс. доз вакцины от гриппа и ОРВИ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 августа. /ТАСС/. Медицинские учреждения Амурской области закупили более 400 тыс. доз вакцины от гриппа и ОРВИ. Часть препаратов уже поступила в регион, сообщила в среду журналистам заведующая отделом организации иммунопрофилактики областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Наталья Коротаева.

"Более 400 тысяч доз вакцины мы получим по федеральной поставке: 233 тысячи доз - это 81% от заявки - уже пришло в регион на этой неделе, скоро ожидается поставка 86% детской вакцины. Остальной препарат придет позже. Иммунизация начинается, в некоторых поликлиниках идет со вчерашнего дня", - сказала Коротаева.

По данным Министерства здравоохранения Амурской области, бесплатно сделать прививку могут все дети в возрасте от шести месяцев до 18 лет, амурчане старше 65 лет, медработники, работники ЖКХ и транспортной сферы. Кроме того, такая возможность есть у беременных женщин на втором-третьем триместрах и у людей с сердечно-сосудистыми, легочными и другими хроническими заболеваниями. "Остальные амурчане могут привиться платно, и в этом должны проявить активность работодатели - оплатить вакцину, организовать иммунизацию коллективов", - добавили в ведомстве.

В регионе пока не зарегистрировали случаи заболевания гриппом. "Некоторое увеличение интенсивности по заболеваемости респираторными инфекциями есть, но это большей частью связано с возросшей выявляемостью как следствием настороженности в отношении инфекций", - отметила начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Короткоручко.