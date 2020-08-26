Глава МВД Франции встал на защиту женщин, загоравших топлес

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Французские жандармы оказались в центре скандала после того, как попросили прикрыться женщин, загоравших без верхней части купальника на пляже. В ситуацию вмешался министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, который назвал некорректными действия подчиненных.

"Не было оснований, чтобы предъявлять претензии этим двум женщинам по поводу их внешнего вида на пляже. Свобода — это ценное благо. И это нормально, что руководство признает свои ошибки", — написал он в Twitter в ответ на заявление пресс-секретаря национальной жандармерии с разъяснением ситуации.

Согласно официальной версии, 20 августа два жандарма в коммуне Сен-Мари-Ла-Мер на юге страны отреагировали на просьбу отдыхавшей на пляже семьи убедить находившихся рядом женщин надеть верхнюю часть купальника. Они добавили, что подобная ситуация сильно смущает их детей. "Руководствуясь стремлением сохранить спокойствие на пляже, жандармы разъяснили ситуацию трем девушкам и спросили, согласны ли они прикрыть грудь", — пояснили в жандармерии, подчеркнув, что никакие муниципальные указы формально не запрещают загорать топлес на пляжах этой коммуны.

Свидетельница произошедшего рассказала телеканалу France 3, что полицейские сперва подошли к женщине лет шестидесяти и попросили ее надеть верхнюю часть купальника. Однако затем они отправились дальше по пляжу и продолжили обращаться с такой просьбой к остальным загоравшим топлес женщинам.

История быстро разошлась по французским СМИ, а в соцсетях пользователи задавались вопросом, почему жандармы вообще согласились вмешаться в ситуацию. Некоторые вспомнили серию фильмов о жандарме из Сен-Тропе с Луи де Фюнесом в главной роли, где полицейские упорно вели борьбу с нудистами на пляжах.

Формально загорать и купаться топлес на пляжах Франции не запрещено, это не подпадает под действие закона об эксгибиционизме. Однако местные власти могут по своему усмотрению вводить соответствующие ограничения на пляжах своих городов. Например, на участках набережной Сены в Париже, которые летом превращают в подобие пляжей, любителей загорать без верха ждет штраф в €38.