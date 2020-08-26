Власти Симферополя будут мониторить цены на бутилированную воду в магазинах

С полуночи понедельника в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался первый этап ограничений водоснабжения. Графики подачи воды вводятся в связи с обмелением трех снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского - их наполнение составляет от 19 до 51%.

"В единую диспетчерскую службу сегодня поступило обращение от граждан, что по улице Воровского в Симферополе в одном из торговых объектов были завышены цены на бутилированную воду. [В ситуации] разберется начальник управления торговли. Мы будем мониторить цены и будем очень настоятельно рекомендовать предпринимателям не повышать цену на воду", - сообщила Проценко, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее Проценко сообщала, что в Симферополе емкости для воды устанавливаются в детсадах и школах, а также на специальных площадках в городе для снабжения населения. Она уточнила, что из емкостей с водой, которые будут устанавливаться у многоквартирных домов и в частном секторе, будут отбираться пробы Роспотребнадзором.