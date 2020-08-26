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Крымские коммунальщики заявили, что ситуация с водой оказалась тяжелее, чем в прогнозах

По словам гендиректора "Воды Крыма" Владимира Баженова, столь сильной и продолжительной засухи не ожидали даже ученые

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Крымские коммунальщики начали готовиться к засушливому периоду на полуострове еще в 2019 году, но ситуация превзошла все ожидания по прогнозам. Об этом сообщил в среду журналистам на брифинге гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

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С полуночи 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался первый этап ограничений водоснабжения. Графики подачи воды вводятся в связи с обмелением трех снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского - их наполнение составляет от 19% до 51%.

"Глубина засухи, которая обрушилась на полуостров, превзошла абсолютно все ожидания, которые допускали не только мы, как эксплуатирующая организация, но и наука. Все предполагали, что пройдем более мягко и запасов хватит до начала осенне-зимних осадков", - сказал Баженов.

Он назвал ситуацию "уникальной", отметив, что на севере Крыма весной фиксировали обильные осадки, а центральные районы полуострова непогода обходила стороной.

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