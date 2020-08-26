Росгосцирк теряет 10 млн рублей в день из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Убытки Росгосцирка составляют 10 млн рублей в день, открытие цирков зависит от решения федеральных властей, сообщил в среду на пресс-конференции ТАСС генеральный директор Владимир Шемякин.

"Мы руководствуемся локальными актами субъектов федерации и ждем разрешения. Пока же мы готовимся к открытию, у нас идут репетиции, проводим текущий ремонт. Потери очень большие, потому что доходная часть нулевая. Если говорить в абсолютных цифрах, это 10 млн рублей в день", - рассказал Шемякин.

По словам заместителя генерального директора Росгосцирка Елизаветы Гамбург, впервые компания выпустит 12 новых постановок в течение одного сезона.

"У нас готовится 12 новых постановок. Мы представим четыре новых коллектива и четыре новые программы на уже существующие коллективы, а также четыре обновленные программы. В истории Росгосцирка такого еще не случалось", - поделилась Гамбург.

В числе новых постановок будут программа "Маленький принц", которая расскажет о взрослой жизни глазами ребенка, и постановка "Девочка и слон": девочка заболевает, папа рассказывает ей про цирк и обещает сводить на представление, когда девочка выздоровеет. "Сначала ей этот цирк кажется хаотичным и чужим, но это история про то, как она воплощает свою мечту и учится за нее бороться. Выйдя из каких-то новых обстоятельств, которые нам всем сейчас знакомы, она становится сильной, как слон", - добавила режиссер-постановщик Полина Стружкова.