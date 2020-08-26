Организаторы намерены внести ряд изменений в ОГЭ для 2021 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Подведомственный Рособрнадзору Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал в среду проекты контрольных измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2021 году. В экзамен планируется внести ряд изменений, сообщила в среду пресс-служба Рособрнадзора.

На сайте ФИПИ представлены материалы по 14 предметам, которые сдаются в формате ОГЭ. "Из-за эпидемиологической ситуации ОГЭ в 2020 году проведен не был. Тем не менее в проекты контрольных измерительных материалов 2021 года внесен ряд изменений по сравнению с КИМ, разработанными для проведения экзаменов в 2020 году", - говорится в сообщении.

Какие будут изменения

В частности, для усиления акцента на проверку применения математических знаний в различных ситуациях число заданий в ОГЭ по математике сократилось на одно за счет объединения заданий на преобразование алгебраических и числовых выражений. Задание на работу с последовательностями и прогрессиями заменено на задание с практическим содержанием, направленное на проверку умения применять знания о последовательностях и прогрессиях в прикладных ситуациях.

В ОГЭ по литературе число заданий увеличилось с четырех до пяти за счет нового задания базового уровня сложности, требующего анализа самостоятельно выбранного фрагмента предложенного произведения в заданном направлении. В ОГЭ по истории общее число заданий увеличено с 21 до 24, в работу включены три задания с кратким ответом, нацеленные на проверку знаний по всеобщей истории.

В ОГЭ по химии в 2021 году внесены изменения в формат ряда заданий. Изменения в ОГЭ по русскому языку, географии и информатике вносить не планируется.