В Симферополе открыли памятный знак воспитанникам детдома, погибшим в Ейске в 1942 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Памятный знак воспитанникам детского дома, эвакуированным из Крыма в 1941 году и убитым фашистами в 1942 году в Ейске на Кубани, открыли в среду на территории Симферопольской специальной школы-интерната №2, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

В начале Великой Отечественной войны в Ейский детский дом перевезли порядка 200 детей, эвакуированных из детского дома в Симферополе. В 1942 году Ейск был оккупирован немецкими войсками, в октябре детей погрузили в несколько грузовиков и увезли к месту будущего захоронения. Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора. В 2019 году СК РФ возбудил уголовное дело по статье о геноциде по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов.

"Это были крымчане, которые не вернулись домой. Погибли от рук "зверей", по-другому сказать невозможно. Все, что связано с увековечиванием памяти погибших, о Великой Отечественной войне, все это будет поддержано на правительственном уровне и общественными организациями", - сказал на церемонии глава Крыма Сергей Аксенов.

Знак представляет собой памятную табличку на камне, на которой написано: "В память о воспитанниках детских домов г. Симферополя - жертвах нацистов в годы Великой Отечественной войны. 214 детей-инвалидов, эвакуированных из г. Симферополя, были зверски убиты в г. Ейске Краснодарского края 9-10 октября 1942 г. Будем помнить всегда!".

Заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов отметил, что памятный знак открыт в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Вспоминая о Великой Победе, важно помнить о всех тех трагических событиях, которые были во многих уголках нашей страны. Сегодня, открывая камень, мне отрадно, что с нами вместе присутствуют молодые люди, ребята, которые приняли участие во всероссийском конкурсе сочинений "Без срока давности", стали финалистами. Наш священный долг помнить о тех событиях во имя мирного неба над головой", - сказал Грибов.

Согласно рассекреченным архивам, члены зондеркоманды СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома Ейска в мобильных газовых камерах, часть военнослужащих, в том числе Курт Кристман, были осуждены за эти преступления.