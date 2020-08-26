Власти Кубани намерены развивать круглогодичный отдых на курортах региона

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены развивать в регионе круглогодичный отдых на курортах. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в ходе комиссии по улучшению инвестиционного климата с участием Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Мы хотим сделать так, чтобы у нас сезон был и весной, и осенью, а может быть, даже зимой. Они (туристы - прим. ТАСС) должны видеть горы, море, зелень. Они должны видеть курорт и ощущать, что они на курорте. А сегодня по-разному" - сказал Кондратьев.

Он отметил, что в настоящее время перед регионом стоит важная задача привлечения инвестиций в курортную сферу для создания необходимой туристической инфраструктуры. "Курорты Краснодарского края это курорты всей страны, поэтому мы должны сделать так, чтобы отдыхающие в летний уж сезон на курорт не приезжали в такой же город, из которого они уехали", - отметил глава региона.

Кроме того, губернатор отметил, что власти планируют создать туркластеры в предгорной зоне региона. В качестве примера Кондратьев назвал Апшеронский район, отметив, что данные проекты являются "очень финансово затратными".

В среду в Краснодарском крае был создан Клуб стратегических инициатив. В первом заседании организации приняли участие глава Кубани Вениамин Кондратьев и гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Регион одним из первых в стране создал площадку, задача которой - оказать содействие действующим и начинающим предпринимателям региона в реализации их планов по развитию территорий. Как сообщила в среду в Краснодаре на заседании клуба глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, агентство готово дать членам таких клубов доступ ко всей экосистеме АСИ - сети "Точек кипения", федеральным экспертам, базе знаний.