В детских лагерях под Волгоградом открылась патриотическая смена "Страна героев"

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Патриотическая смена "Страна героев" в рамках нацпроекта "Культура" открылась в детских лечебно-оздоровительных лагерях в Волгоградской области, сообщила ТАСС представитель комитета культуры региона.

"В лагерях "Лазурный", "Орленок" и "Ручеек" торжественно открылась патриотическая лагерная смена "Страна героев". Ее участниками стали более 1 тыс. представителей юнармейских и поисковых отрядов, волонтерских объединений, военно-патриотических клубов и объединений Волгоградской области", - сказала представитель комитета.

Она уточнила, что с учетом эпидемиологической ситуации в регионе было принято решение в этом году провести только одну смену "Страна героев", которая продлится до 6 сентября. В течение двух недель ребята со всей области пройдут обучающий курс по тематическим направлениям - "Защитники", "Медиа Победы", "Хранители истории", "Пост №1", "Волонтеры Победы". По каждому из направлений участники смены подготовят итоговый проект, который станет результатом их активной работы.

"Также юные волгоградцы пройдут образовательные модули по историческому курсу и социальному проектированию. Ежедневно будут организованы спортивные курсы по азам парашютного спорта, самбо, ребята станут участниками фестиваля русских игр и фестиваля ГТО. За прохождение каждого вида спорта они получат памятные значки. По итогам смены каждый участник будет награжден сертификатом о прохождении программы всероссийских военно-исторических лагерей "Страна героев".

Волгоградская область принимает участие в такой смене впервые. Реализация проекта стала возможной благодаря соглашению о сотрудничестве, заключенному между администрацией Волгоградской области и Российским военно-историческим обществом (РВИО). В 2020 году, кроме волгоградского региона, к проекту присоединились Астраханская и Тверская области, а также Республики Башкортостан и Мордовия. До 2024 года такие лагеря планируется открыть еще в 25 регионах России.

В Волгоградской области молодежный лагерь "Страна героев" организует Российское военно-историческое общество в рамках реализации национального проекта "Культура" при поддержке профильных комитетов администрации региона.