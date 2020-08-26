Около 40 мер социальной поддержки действует для семей с детьми в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 26 августа. /ТАСС/. Семьи с детьми в Воронежской области обеспечены почти 40 мерами социальной поддержки, средства на которые выделяются из регионального бюджета. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Воронежской областной думы, где подвели итоги работы регионального парламента VI созыва.

"Правовая защита семьи, материнства, отцовства и детства составляет один из самых больших блоков в ряду мер социальной поддержки, закрепленных региональным законодательством. Это пособия, выплаты, компенсации, которые предоставляются семьям с детьми на основании принципа адресности и с соблюдением критериев нуждаемости - всего около 40 мер, финансируемых из областного бюджета", - говорится в сообщении.

По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, которого цитирует пресс-служба, законодательством региона для женщин до 28 лет была введена единовременная выплата 200 тыс. рублей при рождении второго ребенка. Размер регионального материнского капитала увеличен с 116 до 150 тыс. рублей. "Депутаты Воронежской областной думы VI созыва ежегодно принимали законодательные акты о продлении действия ряда мер соцподдержки, которые предоставляются исключительно за счет областных средств. Это касается выплат компенсации за наем жилья детям-сиротам, предоставления регионального маткапитала, а также льгот на проезд для отдельных категорий граждан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, депутаты в конце 2019 года приняли законодательное решение для обеспечения жильем учителей, переехавших для работы в сельскую местность, а в марте 2020 года проголосовали за поправки, по которым врачи и фельдшеры скорой медпомощи и фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов получают единовременные выплаты при трудоустройстве в государственные медорганизации, а в ряде случаев - ежемесячные денежные компенсации платы за наем жилья.

"В сфере охраны здоровья также были приняты законы, которыми установлены дополнительные ограничения курения табака в общественных местах, а также запрещена продажа аналогов снюсов и вейпов несовершеннолетним", - говорится в сообщении пресс-службы Воронежской облдумы.