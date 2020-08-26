Таиланд отложит испытания вакцины против коронавируса на людях до конца года

БАНГКОК, 26 августа. /ТАСС/. Власти Таиланда отложат испытания своей вакцины против коронавируса на людях из-за ограниченных производственных мощностей на зарубежных объектах, но надеются возобновить их к концу года. Об этом сообщил директор Центра передовых технологий в области исследований и разработок вакцин при Университете Чулалонгкорн Киат Ракрунгтхам.

Первоначально органы здравоохранения страны запланировали тестирование вакцины на людях в октябре. Теперь они вынуждены отложить процедуру на несколько месяцев, поскольку зарубежные предприятия работают на полную мощность. Данное обстоятельство станет препятствием для королевства на пути к быстрому созданию собственной вакцины, пишет в среду агентство Reuters.

Примечательно, что днем ранее кабинет министров утвердил выделение миллиарда батов ($31,8 млн) на поддержку производства вакцины. Предполагается, что 60% из этих средств будет инвестировано в проект Оксфордского университета, а оставшаяся часть пойдет на внутреннюю программу.

Таиланд разрабатывает собственную вакцину от коронавируса - mRNA. Она уже была успешно протестирована на обезьянах. В связи с изменением планов препарат может быть не готов в третьем или четвертом квартале 2021 года, как планировалось раньше.

Вакцина mRNA, разработанная Центром передовых технологий в области исследований и разработок вакцин при Университете Чулалонгкорн, Национальным институтом вакцин, а также Департаментом медицинских наук и предприятиями частного сектора, является одним из нескольких потенциальных препаратов, испытываемых в Таиланде. Специалисты уверены, что для эффективной борьбы с пандемией необходима вакцинация по меньшей мере половины населения страны. Это означает, что Таиланду потребуется не менее 70 млн доз препарата.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный суточный прирост инфицированных - 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве превысило 3,4 тыс., вылечились более 3,2 тыс. человек, умерли 58. С 26 мая случаев передачи инфекции внутри страны не отмечено.