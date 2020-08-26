Финансирование на создание систем реабилитации инвалидов получат 60 регионов до 2023 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минтруд отобрал 60 региональных программ, которые могут получить федеральное софинансирование на реализацию программ по реабилитации инвалидов в 2021-2023 годах в рамках госпрограммы "Доступная среда". Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"Цель реабилитационного процесса - обеспечить максимально независимый и самостоятельный образ жизни человека с инвалидностью. За 2017-2020 годы объем федеральной поддержки регионов на формирование системы комплексной реабилитации и абилитации составил более 1,65 млрд рублей. Такая поддержка будет оказываться и дальше. В 2021-2023 годах на нее смогут рассчитывать 60 регионов, среди них в том числе Пензенская область", - передает пресс-служба слова замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной на открытии новых объектов проекта "Новые берега" в Пензенской области.

В министерстве напомнили, что Минтруд ведет работу в направлении развития реабилитации инвалидов с 2016 года. "За это время сформированы единые подходы и методические документы, которые позволяют организовать реабилитационный процесс в регионах по общим правилам", - подчеркнули в пресс-службе. В период 2021-2023 годов финансирование в рамках госпрограммы "Доступная среда" составляет 554,2 млн рублей ежегодно.

"Средства, которые получают регионы в рамках госпрограммы, могут быть направлены на приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования, развитие региональных информационных систем и обучение специалистов, в том числе для сопровождаемого проживания", - добавили в Минтруде.