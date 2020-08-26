Власти США предлагают по $5 млн за информацию о двух пропавших в Афганистане американцах

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Власти США в рамках программы Госдепартамента Rewards for Justice ("Вознаграждение за помощь правосудию") предлагают вознаграждение в размере до $5 млн за информацию "о похищении" двух американцев, пропавших ранее без вести в Афганистане. Это следует из пресс-релиза, распространенного в среду американским внешнеполитическим ведомством.

Речь идет о Марке Фрерихсе и Поле Оверби. "Вознаграждение Rewards for Justice предлагается за данные, которые приведут к установлению [их] местонахождения, спасению и возвращению [на родину]", - сказано в сообщении.

По данным Вашингтона, Пола Оверби в последний раз видели в 2014 году в афганском городе Хост. "На момент своего исчезновения он проводил исследования для своей книги, которую он писал. Судя по всему, он планировал пересечь границу с Пакистаном в рамках этой своей работы", - отмечает Госдеп. Марк Фрерихс, согласно пресс-релизу, был похищен в начале февраля 2020 года. На тот момент он проживал в Кабуле. Фрерихс переехал в Афганистан за 10 лет до этого и работал "над строительными проектами по всей стране".

Программа Rewards for Justice реализуется в США с 1984 года в целях борьбы с терроризмом. В частности, в рамках нее власти США предлагают вознаграждение за информацию, ведущую к поимке террористов или помогающую в предотвращении терактов.