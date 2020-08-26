Всемирный саммит по киберспорту прошел в городе Боао на острове Хайнань

БОАО /Китай/, 26 августа. /ТАСС/. Всемирный саммит по киберспорту 2020 года и ежегодная конференция по киберспорту китайской корпорации Tencent состоялись в городе Боао в провинции Хайнань (Южный Китай). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Как следует из документа, среди гостей мероприятия были заместитель председателя Международной федерации киберспорта Вэй Цзичжун, китайский игрок в настольный теннис, 4-кратная олимпийская чемпионка Дэн Япин, известная в Китае журналист и предприниматель Ян Лань и многие другие "представители спортивной элиты". Участники саммита и конференции по киберспорту обсудили ключевые тенденции и перспективы развития индустрии, вопросы ведения бизнеса в сфере киберспорта, а также возможность внедрения в эту отрасль новейших технологий.

По итогам мероприятий был опубликован Доклад о развитии глобальной индустрии киберспорта - 2020, согласно которому в этом году число любителей компьютерного спорта в КНР превысит 400 млн человек, что сделает Китай крупнейшим киберспортивным рынком в мире.

Всемирный саммит по киберспорту состоялся уже в третий раз, первый был организован в 2017 году. Мероприятие прошло 24 августа и было организовано отделом пропаганды партийного комитета провинции, местным департаментом культуры и туризма, департаментом промышленности и информатизации Хайнаня, а также компанией Tencent E-sports.

Киберспортивная индустрия - одна из приоритетных отраслей экономики Хайнаня. В июне прошлого года власти провинции запустили новую политику стимулирования киберспорта, на реализацию которой планировалось выделить 1 млрд юаней (более 146 млн долларов по курсу на момент публикации данных) и приняты меры для привлечения капитала, эффективного распределения трудовых ресурсов, смягчения налогообложения и миграционного законодательства, организации состязаний в виртуальной сети, информационного обеспечения.