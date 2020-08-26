Земские медики и учителя на Дальнем Востоке будут получать повышенные выплаты

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Медицинские работники и учителя, которые будут переезжать на работу в удаленные населенные пункты Дальнего Востока, смогут получать повышенные выплаты от 1 до 2 млн рублей. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

В России уже существуют программы, по которым медработники и учителя, переезжающие на работу в села и небольшие города, получают подъемные. Дальневосточные выплаты будут вдвое больше, чем в большинстве российских регионов. "Для врачей и фельдшеров, переезжающих в удаленные населенные пункты, предусмотрены повышенные выплаты, 2 и 1 млн соответственно. Увеличенные - до 2 млн рублей - единовременные выплаты положены и учителям", - сказал Козлов.

Кроме того, впервые будет предусмотрена финансовая помощь переезжающим в округ работникам учреждений культуры и спорта. Она составит 1 млн рублей, отметил министр. По его словам, эти мероприятия вошли в национальную программу развития Дальнего Востока, разработанную кабмином.

В течение 2019 года Минвостокразвития разрабатывало национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и в ходе Восточного экономического форума в сентябре 2019 года представило ее президенту РФ. Глава государства в целом одобрил документ и поручил уточнить источники финансирования. Кроме того, сейчас на Дальнем Востоке существует целый ряд специальных механизмов и мер социальной поддержки, которые должны в том числе сдерживать отток населения и привлекать туда россиян. Например, это программы "Дальневосточная ипотека" и "Дальневосточный гектар".