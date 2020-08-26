Казахстан провел переговоры с российскими компаниями о возможных поставках лекарств

НУР-СУЛТАН, 26 августа. /ТАСС/. Казахстанская делегация в Москве обсудила с крупными российскими компаниями возможные поставки в республику лекарств и медицинского оборудования. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

"Проведены переговоры с крупными российскими компаниями по возможным поставкам в Казахстан лекарств, изделий медицинского назначения, оборудования и вакцин от коронавирусной инфекции", - написал он на странице в Facebook.

Министр уточнил, что обсудил с российским коллегой Михаилом Мурашко вопросы взаимодействия по борьбе с распространением коронавируса. "По результатам подписали протокол о дальнейшем сотрудничестве", - отметил Цой.

Глава ведомства добавил, что в настоящий момент идет подготовка казахстанской системы здравоохранения к возможному подъему заболеваемости в осенне-зимний период.

Ранее в среду глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что соглашение с Казахстаном предусматривает поставку в республику более 2 млн доз вакцины "Спутник V". По его словам, в дальнейшем стороны рассмотрят возможность увеличения объема поставок вакцины до 5 млн доз.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. 5 июля власти республики из-за ухудшения эпидемической ситуации повторно ввели ряд карантинных ограничений. Их начали поэтапно смягчать с 17 августа. На данный момент в стране подтверждено 105 075 случаев заражения коронавирусом, 93 990 пациентов выздоровели, 1 544 человека умерли.