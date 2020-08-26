В Удмуртии в четыре раза выросло число школьников, которые обучаются в агроклассах

ИЖЕВСК, 26 августа. /ТАСС/. Учениками агроклассов в Удмуртии в новом учебном году станут около 400 школьников, по сравнению с прошлым годом их количество увеличится в четыре раза, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза республики.

"В новом учебном году поддержали инициированный региональным Минсельхозом образовательный проект еще 14 сельских районов. Примерял на себе аграрные профессии 101 школьник. В этом году в агроклассы уже записались около 400 ребят, из которых 365 - это те, кто родились и живут на селе и не понаслышке знают, что такое сельское хозяйство", - сообщили в пресс-службе.

Так, в Увинском районе сельхозпроизводство будут изучать 47 старшеклассников, в Сарапульском и Глазовском - 40 человек. Более 30 школьников будут посещать профильные занятия в Завьяловском, Малопургинском, Шарканском и Алнашском районах.

"Во многих школах выступать лекторами будут сами руководители и ведущие специалисты сельхозпредприятий. Ведь каждый из них сегодня рассчитывает на приток в отрасль молодых, талантливых и увлеченных кадров. Новый учебный год для агроклассников начнется 2 сентября", - добавили в министерстве.

Как сообщал ранее ТАСС, в 2019 году в четырех учебных заведениях Удмуртии запустили проект "Агрокласс". Азы сельского хозяйства начали осваивать около 100 учащихся 8-10 классов. Классы открылись в ижевской гимназии № 83, Республиканском лицее-интернате Завьяловского района, Сигаевской и Кигбаевской сельских школах Сарапульского района. Программа обучения направлена на углубленное изучение профильных агропредметов - это сити-фермерство, сельскохозяйственные биотехнологии, тепличное производство, ветеринария, садоводство и другие. В новом учебном году таких классов откроется еще 29.