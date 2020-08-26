Учителя Мурманской области сдадут бесплатно тесты на коронавирус к началу учебного года

МУРМАНСК, 26 августа, /ТАСС/. Бесплатное тестирование на новую коронавирусную инфекцию к началу учебного года смогут пройти все учителя Мурманской области. Об этом в среду сообщила ТАСС вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

"Все учителя Мурманской области перед началом учебного года смогут сдать тест на коронавирус бесплатно. Это позволит дополнительно обезопасить контингент обучающихся и преподавателей и будет препятствовать распространению коронавирусной инфекции в регионе", - сказала Дягилева.

Она добавила, что 26 и 27 августа в Мурманской области проводятся традиционные педагогические совещания работников образования Мурманской области "Образование 2020/2021: новые вызовы и возможности". В целях профилактики распространения коронавируса встречи проводятся частично в очном формате с соблюдением требований Роспотребнадзора, частично в дистанционном формате.

Власти Мурманской области из-за пандемии приняли решение начать учебный год в школах 1 сентября без торжественных линеек в связи с действующим в регионе запретом на проведение массовых мероприятий. При этом учебный процесс во всех образовательных учреждениях будет организован в традиционном формате, но с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Перед началом занятий во всех школах, вузах и колледжах проведут уборку и дезинфекцию, при входе в здания будут проводить обязательную термометрию, установят санитайзеры, за каждым классом закрепят определенный кабинет, обеспечат минимизацию контактов на переменах и дистанцию между столами в классах - 1,5 метра, занятия в классах будут начинаться в разное время.