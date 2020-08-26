Губернатор Амурской области сообщил о спаде уровня воды в подтопленном районе Белогорска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 августа./ТАСС/. Уровень воды в подтопленном районе Белогорска Амурской области постепенно падает, риска для местных жителей нет. Об этом сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов после посещения подтопленных территорий.

"Хорошая новость: мы видим, что вода пошла на спад, что нет риска для жизни людей. Все спасательные, превентивные работы организованы хорошо. Мэрия подключена к этим мероприятиям. Как вариант в дальнейшем рассмотрим возможность переселения жителей", - пояснил Орлов.

Он добавил, что жителей, оставшихся без урожая из-за паводков, поддержат картофелем, капустой, морковью и свеклой в сентябре. В настоящее время местным жителям выдают бесплатно хлеб и воду. Глава региона также добавил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, жители отказываются покидать дома. Сейчас там остаются 158 взрослых и 28 детей, остальные временно проживают у родственников и знакомых.

В ночь на 18 августа в Амурской области прошли очень сильные дожди. Больше всего осадков выпало в Благовещенском, Белогорском, Серышевском, Ромненском районах - от 50 до 72 мм. В связи с подтоплением улиц и жилых домов в Благовещенске, Белогорске и Белогорском районе с 18 августа введен режим ЧС.