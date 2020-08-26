Школьные линейки в Нижегородской области пройдут для 1, 9 и 11-х классов

ТАСС, 26 августа. Школьные линейки в День знаний в Нижегородской области рекомендуется провести в первых, девятых и одиннадцатых классах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года, это традиционные мероприятия. В этом году традиции нарушаться не будут и линейки будут проведены в очном формате, с соблюдением социальной дистанции и всех иных требований Роспотребнадзора. Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию, министерство образования, науки и молодежной политики региона рекомендует провести очные линейки только для обучающихся 1, 9 и 11-х классов с соблюдением норм численности обучающихся", - отметили в пресс-службе.

Линейки на улицах пройдут с соблюдением социальной дистанции. Их участники должны носить маски, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем аккаунте в Instagram. "При большом количестве классов будем делать их несколько (линеек). Но каждый первоклассник должен почувствовать свой праздник школы. Родители могут прийти, если линейка на улице, а если в школе, то будет организована онлайн-трансляция", - написал Никитин.

Для учеников 2-8 и 10-х классов власти рекомендуют провести классные мероприятия.

Ранее сообщалось, что образовательный процесс в детсадах, школах, техникумах и вузах Нижегородской области 1 сентября начнется в очной форме. В Нижегородской области, по данным на 26 августа, подтверждено 26 995 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 24 074 пациента выписаны после выздоровления, 453 человека умерли.