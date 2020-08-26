В сентябре будут запущены офлайн-мероприятия проекта "Родительский университет"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Офлайн-мероприятия проекта "Родительский университет", призванного помочь родителям в воспитании и образовании школьников, будут запущены в сентябре. Об этом в среду в ходе круглого стола "Воспитательная составляющая в образовании: от законодательных изменений к эффективным практикам" сообщила директор по внешним коммуникациям Группы компаний "Просвещение", куратор проекта Кристина Колесникова.

"Задача проекта, который охватывает не только образование, но и социальную повестку, - собрать на единой площадке, онлайн и офлайн, верифицированный контент, а также запросы, как со стороны родительского, так и образовательного сообщества. Онлайн-трек "Родительского университета" уже идет, офлайн-трек будет запущен с 1 сентября 2020 года", - сказала она.

По словам Колесниковой, проект позволит донести до родительского сообщества, как они могут использовать возможности, которые дает система образования, а также наладить взаимопонимание между всеми сторонами учебного процесса.

В рамках круглого стола участники также отметили, что в преддверии нового учебного года наиболее серьезные изменения в законодательстве связаны с вопросами воспитания. В частности, директор Центра общего и дополнительного образования Института образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий напомнил о внесении поправок в федеральный закон "Об образовании".

"Мы ждем подписания документа президентом, когда они вступят в силу с 1 сентября. В то же время мы знаем, что в числе показателей достижения национальных целей есть показатель, характеризующий формирование гармонично развитой личности, вовлеченной в практики духовно-нравственного воспитания", - сказал он.