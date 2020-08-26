В Дагестане открыли памятник медикам, погибшим в борьбе с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Первый в Дагестане памятник медицинским работникам, погибшим в борьбе с коронавирусом нового типа, открылся в Хасавюрте, сообщили в администрации города.

"В Хасавюрте состоялась церемония открытия первого в Дагестане памятника врачам, погибшим при исполнении своего профессионального долга в период сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Мемориал был открыт по инициативе главы Республики Дагестан Владимира Васильева и полномочного представителя главы Республики Дагестан в северном территориальном округе Сайгидпаши Умаханова", - говорится в сообщении.

На памятнике изображены руки, держащие сердце, и медицинский крест, на нем надпись: "Вечная память врачам-героям". Рядом с мемориалом разместили камень с табличкой, где указаны имена четырех медицинских работников, умерших после заражения коронавирусом. На церемонии открытия присутствовали родственники и коллеги умерших медиков.

"Это дань памяти нашим медикам. Хочу выразить благодарность всем сотрудникам, которые ценой своей жизни выполняли свой врачебный долг. Хочу выразить слова соболезнования родственникам [медицинских работников], которые здесь присутствуют", - сказал на церемонии открытия Умаханов.

В мае глава республиканского Минздрава сообщал, что в Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей. С начала пандемии в регионе зарегистрирован 10 651 случай заражения коронавирусом, 487 человек умерли. Для размещения пациентов с коронавирусом по распоряжению президента РФ Владимира Путина в регионе были построены три инфекционных госпиталя - в Каспийске, Дербенте и Ботаюрте, также были развернуты мобильные госпитали в Ботлихе и Буйнакске. В республику были направлены бригады врачей из московских клиник, в том числе из больницы в Коммунарке, для оказания помощи в диагностике и лечении больных с коронавирусной инфекцией.