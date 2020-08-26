Участки земли в районе Шиеса Архангельской области могут передать под строительство жилья

АРХАНГЕЛЬСК, 26 августа. /ТАСС/. Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский в среду поручил проработать вопрос перевода территории лесфонда в районе станции Шиес, где планировалось строительство полигона ТКО, в земли населенных пунктов, чтобы ее можно было использовать под индивидуальное жилищное строительство, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В среду Цыбульский совершил рабочую поездку в Ленский район, посетил территорию, где планировалось строительство полигона, пообщался с экоактивистами и сотрудниками ООО "Экотехнопарк".

"Активисты считают, что назначением использования этой земли может стать индивидуальное жилищное строительство. По их мнению, это один из способов защиты земли от строительства на ней промышленных объектов. Для решения этого вопроса необходимо согласование Рослесхоза, врио губернатора заверил, что готов решить вопрос с ведомством, если у жителей Ленского района действительно сохранится интерес к тому, чтобы получить эти участки под ИЖС", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день стоит вопрос начала активных работ по рекультивации земельного участка, на котором начиналась стройка. Первый этап рекультивации должен быть завершен до конца текущего года, однако работы ведутся крайне низкими темпами. "Была задача посмотреть, как идет рекультивация: она идет критически медленно. Это правда. Нельзя сказать, что ничего не делается: формально какое-то передвижение сооружений есть, но тем не менее мы понимаем, что это пока еще далеко от того, что подразумевает рекультивация, и будем сейчас добиваться того, чтобы она происходила", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

В "Экотехнопарке" отметили, что продолжение рекультивации невозможно, пока представителям организации не будет обеспечен доступ к территории, чтобы завезти топливо и технику для демонтажа построек.

О полигоне

Экотехнопарк "Шиес" для захоронения твердых бытовых отходов из Москвы в Ленском районе Архангельской области на границе с Республикой Коми был признан приоритетным инвестиционным проектом в области в октябре 2018 года. Суммарный объем инвестиций был оценен в 10,5 млрд рублей. Однако строительство экотехнопарка вызвало общественный резонанс. В Архангельской области и в Коми прошли многотысячные митинги протеста и пикеты против проекта "Шиес".

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей области при решении вопроса о строительстве полигона. Арбитражный суд Архангельской области 9 января принял решение признать самовольной постройкой и обязать компанию "Технопарк" в месячный срок снести часть возведенных строений в районе железнодорожной станции Шиес. В ООО "Технопарк" отметили, что считают возведенные постройки временными, компания в случае необходимости готова провести дополнительную экспертизу. Рассмотрение дела продолжается, проект "Экотехнопарка" исключен из числа приоритетных в Архангельской области.