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В работе Twitter произошел сбой

Большая часть пользователей жалуется на сбои в работе сайта

ТАСС, 26 августа. Сбой в работе сети микроблогов Twitter наблюдается в среду в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Великобритании, Франции, Германии и Чехии. В России на проблемы в работе сервиса жалуются пользователи в Москве и Уфе.

По информации сервиса, большая часть пользователей (69%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 21% испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad, 9% - с входом в соцсеть.

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СШАВеликобританияРоссия
Пандемия COVID-19
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