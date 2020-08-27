Правительство обсудит выплаты медикам и развитие Дальнего Востока

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание, значительную часть его повестки занимают вопросы о субсидиях для решения социальных задач - на доплаты медикам, семьям с детьми, на развитие туризма и на решение проблем Дальнего Востока.
Как сообщила пресс-служба кабмина, правительство рассмотрит на предстоящем заседании доклад Федеральной антимонопольной службы о состоянии конкуренции в стране. Кроме того, правительство обсудит внесение поправок в регламент работы кабинета. "Предлагаемые изменения наряду с ранее принятыми решениями позволят обеспечить системный подход в регулировании вопросов обеспечения своевременности принятия нормативных правовых актов, направленных на реализацию федеральных законов, исключив при этом возможность необоснованного переноса (продления) сроков их подготовки, а также оптимизировать отдельные процедуры законопроектной деятельности правительства РФ и повысить эффективность взаимодействия правительства с палатами Федерального собрания РФ", - пояснили в кабмине.
Также в повестку дня включен вопрос о создании координационного совета по вопросам планирования и распределения контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования и установления квоты приема на целевое обучение. Этот орган призван наладить координацию деятельности федеральных органов государственной власти, властей регионов и крупнейших работодателей в решении подобных вопросов.
Выплаты медикам, борющимся с коронавирусом
Сразу несколько вопросов повестки дня связаны с выплатами медикам, военнослужащим и работникам социальных учреждений, которые оказывают помощь гражданам, заразившимся коронавирусом, и тем, кто находится в группе риска. Как сообщила в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова, речь идет о выделении 12,1 млрд рублей на доплаты за август. По ее словам, также кабмин направит 9,8 млрд рублей в субъекты РФ на региональные выплаты и еще 5 млрд рублей - на аналогичные доплаты сотрудникам медицинских организаций, находящихся в ведении федеральных органов власти и Московского государственного университета.
Кроме того, правительство планирует рассмотреть вопрос о выделении из своего резервного фонда средств на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также распределить субсидии на обеспечение жильем детей-сирот.
Для развития внутреннего и въездного туризма кабмин рассмотрит вопрос о финансировании грантов для общественных и предпринимательских инициатив в этой сфере. "Гранты будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отобранным по результатам конкурса, на инициативы, направленные на создание мест в средствах размещения, в том числе в глэмпингах и экодомах, новых туристских маршрутов, на оборудование пандусов, подъемников, адаптацию и создание безбарьерной среды, разработку мобильных приложений-путеводителей, создание аудиогидов, бизнес-планов туристских проектов", - отметили в правительстве.
Минстрою России кабмин планирует выделить средства для взноса в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, что поспособствует ускоренной реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и увеличит объемы расселения аварийного жилья в 2021-2022 годах. Еще один вопрос повестки дня связан с выделением средств на субсидии предприятиям легкой промышленности. Как отмечают в кабмине, это "позволит обеспечить стимулирование деятельности субъектов в сфере легкой промышленности, реализовать программу импортозамещения, повысить экспортный потенциал, производительность труда, уровень автоматизации и цифровизации промышленных предприятий легкой промышленности, а также обеспечить сохранение занятости и достижение целевых показателей государственной программы РФ "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".
Росавтодору предполагается направить дополнительные средства на обеспечение дорожной деятельности. Как подчеркивают в правительстве, это необходимо для опережающей реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и государственной программы РФ "Развитие транспортной системы".
Развитие Дальнего Востока
Сразу несколько вопросов повестки дня связаны с развитием Дальнего Востока, где премьер-министр РФ Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в середине августа. Средства, которые кабмин планирует выделить или перераспределить на эти цели, помогут, в частности, провести в Камчатском крае закупку реабилитационного оборудования для центра по оказанию помощи и услуг детям-инвалидам, а также обучить специалистов работе на высокотехнологичном оборудовании, а в Магаданской области - благоустроить парк "Маяк". В Петропавловске-Камчатском на выделенные средства предполагается достроить два многоквартирных девятиэтажных дома.
Также правительство рассмотрит вопрос о выделении средств на строительство быстровозводимых модульных зданий пожарных депо в Забайкалье и на покупку пожарной техники для региона.