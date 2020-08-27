Правительство обсудит выплаты медикам и развитие Дальнего Востока

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание, значительную часть его повестки занимают вопросы о субсидиях для решения социальных задач - на доплаты медикам, семьям с детьми, на развитие туризма и на решение проблем Дальнего Востока.

Как сообщила пресс-служба кабмина, правительство рассмотрит на предстоящем заседании доклад Федеральной антимонопольной службы о состоянии конкуренции в стране. Кроме того, правительство обсудит внесение поправок в регламент работы кабинета. "Предлагаемые изменения наряду с ранее принятыми решениями позволят обеспечить системный подход в регулировании вопросов обеспечения своевременности принятия нормативных правовых актов, направленных на реализацию федеральных законов, исключив при этом возможность необоснованного переноса (продления) сроков их подготовки, а также оптимизировать отдельные процедуры законопроектной деятельности правительства РФ и повысить эффективность взаимодействия правительства с палатами Федерального собрания РФ", - пояснили в кабмине.

Также в повестку дня включен вопрос о создании координационного совета по вопросам планирования и распределения контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования и установления квоты приема на целевое обучение. Этот орган призван наладить координацию деятельности федеральных органов государственной власти, властей регионов и крупнейших работодателей в решении подобных вопросов.

Выплаты медикам, борющимся с коронавирусом

Сразу несколько вопросов повестки дня связаны с выплатами медикам, военнослужащим и работникам социальных учреждений, которые оказывают помощь гражданам, заразившимся коронавирусом, и тем, кто находится в группе риска. Как сообщила в среду на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова, речь идет о выделении 12,1 млрд рублей на доплаты за август. По ее словам, также кабмин направит 9,8 млрд рублей в субъекты РФ на региональные выплаты и еще 5 млрд рублей - на аналогичные доплаты сотрудникам медицинских организаций, находящихся в ведении федеральных органов власти и Московского государственного университета.