Байден пообещал семье раненного в Висконсине афроамериканца добиться правосудия

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил о намерении добиваться правосудия по делу афроамериканца Джейкоба Блейка. Об этом он сообщил в среду в Twitter после разговора с семьей пострадавшего.

"Совсем недавно я поговорил с матерью, отцом и сестрой Джейкоба, остальными членами его семьи, и я сказал им, что правосудие должно восторжествовать, и это обязательно произойдет", - подчеркнул Байден. Он в очередной раз заявил о своем намерении положить конец "жестокости и системному расизму".

В то же время Байден призвал протестующих в Кеноше (штат Висконсин) воздержаться от беспорядков. "Как я уже говорил после убийства Джорджа Флойда, каждый имеет право выступать против жестокости, это необходимо, - указал Байден. - Но уничтожение наших общин - это не протесты, а бессмысленное насилие".

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Адвокат пострадавшего указал, что Блейк парализован ниже пояса. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В ночь на среду 17-летний Кайл Риттенхаус во время беспорядков в Кеноше застрелил двух человек. Он, по сведениям местного издания Milwaukee Journal Sentinel, мог входить в группу добровольцев, которые пытались защитить имущество от мародеров. Риттенхаус задержан.

В мае убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.