Женщина в США признала себя виновной в попытке оказать поддержку "Аль-Каиде"

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Женщина из Миннеаполиса (штат Миннесота) признала себя виновной в попытке завербовать студентов американского университета в ряды террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Соответствующее заявление распространило в среду Министерство юстиции США.

Согласно заявлению Минюста, 22-летняя Тнуза Джамаль Хассан, учившаяся весной 2017 года на первом курсе университета Святой Екатерины в Сент-Поле (штат Миннесота), пыталась привлечь в ряды террористической группировки двух своих однокурсников. Позднее в том же году она предприняла попытку попасть в Кабул в надежде примкнуть к "Аль-Каиде", однако не смогла пройти паспортный контроль в аэропорту Дубая, где она совершила пересадку на пути в столицу Афганистана.

В 2018 году она пыталась поджечь корпус университета, в общежитии которого на тот момент проживала уже незаконно. Как указывает Минюст США, на такой шаг женщина пошла в попытке продемонстрировать поддержку террористической организации.

Женщине предъявлены обвинения в поджоге первой степени. Согласно законодательству Миннесоты, ей грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, а также штраф в размере до $35 тыс.