Власти США выдали Abbott разрешение использовать 15-минутный тест на коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США санкционировало применение нового теста на коронавирусную инфекцию, который стоит $5 и выдает результат через 15 минут. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте компании-разработчика Abbott в штате Иллинойс.

Компания называет свою разработку "быстродействующей, надежной, портативной и доступной" для широких масс населения. "Выдача результатов анализа происходит через 15 минут без использования какого-либо дополнительного оборудования. Клинические исследования показали, что точность иммунохроматографического анализа на тест-полосках составляет 97,1%, а специфичность - 98,5%", - говорится в сообщении.

Компания предлагает в комплекте с тестом специальное приложение для мобильных устройств. Это приложение позволяет демонстрировать результаты анализа при проверке в людных местах. Abbott берется довести производство тестов до 50 млн в месяц к началу октября.

Выдача пациентам результатов анализов на новый коронавирус в течение 48-72 часов на данный момент нереализуема в США. Об этом сообщил в конце июля помощник министра здравоохранения и социальных служб страны адмирал Бретт Джируар, выступая на слушаниях в специальном подкомитете по преодолению вызванного новым коронавирусом кризиса в Палате представителей Конгресса США. По данным Джируара, 75% результатов тестирований выдаются в течение пяти дней.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано более 5,81 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 179 565 человека.