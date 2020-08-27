Власти ЕАО разрешили работу общепита с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора

"Возобновить с 27 августа 2020 года на территории Еврейской автономной области деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с учетом методических рекомендаций", - говорится в опубликованном на сайте правительства ЕАО постановлении.

Согласно рекомендациям, заведения общественного питания должны организовать "входной фильтр" для сотрудников, размещение столов на расстоянии не менее 1,5 м, место для обработки рук антисептиком, регулярное проветривание и другие меры.

По последним данным, в регионе подтверждено 605 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 544, умерли девять. 15 человек госпитализированы в коронавирусные стационары, 37 больных лечатся на дому. На домашнем карантине остаются 123 человека.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 23,9 млн человек, около 820 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 970 865 случаев заражения, выздоровели 786 150 человек, умерли 16 683. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.